Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 16:14

35 уголовных дел заведено в Тульской области по результатам мониторинга социальных сетей

Об этом рассказал Алексей Дюмин
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Был изучен контент более чем 5 тыс. сообществ социальных сетей

Был изучен контент более чем 5 тыс. сообществ социальных сетей

Фото: Алексей ФОКИН

45 административных правонарушений выявлено, возбуждено 35 уголовных дел — такую статистику озвучил губернатор Тульской области, рассказывая о работе Регионального центра информационной безопасности. Ведомство создано для защиты детей и молодёжи и оказания психологической помощи.

Статистика отражает два с половиной года работы. За это время был изучен контент более чем 5 тыс. сообществ социальных сетей. Работа продолжается.