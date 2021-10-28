35 уголовных дел заведено в Тульской области по результатам мониторинга социальных сетей

Был изучен контент более чем 5 тыс. сообществ социальных сетей Фото: Алексей ФОКИН

45 административных правонарушений выявлено, возбуждено 35 уголовных дел — такую статистику озвучил губернатор Тульской области, рассказывая о работе Регионального центра информационной безопасности. Ведомство создано для защиты детей и молодёжи и оказания психологической помощи.

Статистика отражает два с половиной года работы. За это время был изучен контент более чем 5 тыс. сообществ социальных сетей. Работа продолжается.