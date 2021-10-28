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Общество28 октября 2021 16:02

Тульские власти до конца года переведут на отечественное ПО 81% оборудования

Работы по переходу ведутся планово
Источник:kp.ru
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Работы по переходу ведутся планово

Работы по переходу ведутся планово

Фото: Алексей ФОКИН

Власти Тульской области до конца этого года переведут на отечественное ПО 81% оборудования. Об этом рассказал Алексей Дюмин.

Тульская область переходит на отечественное программное обеспечение планово. Сейчас его доля составляет 77%. Плановое значение, установленное минцифры РФ - 70%".

Дюмин отметил, что на компьютерах представителей власти ежедневно блокируют около 8 миллионов пакетов подозрительного трафика, ежемесячно фиксируют около 1 млн спам-писем.