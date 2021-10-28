В Туле в Центральном районном суде начали оглашать приговор бизнесмену, незаконно добывавшему песок

Суд над предпринимателем начался еще в марте текущего года Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в Центральном районном суде начали оглашать приговор бизнесмену Валерию Гринцову, который обвиняется в «отмывании» денег и незаконном предпринимательстве.

Сообщается, что подсудимый незаконно добывал песок, заработав на этом более двух миллиардов рублей. Как установило следствие, добыча проходила в течение трех лет с 2016 по 2019 в Веневском районе Тульской области. За это мужчина получил доход в 2 миллиарда рублей.

Суд над предпринимателем начался еще в марте текущего года. Сейчас в деле более 20 томов.