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Общество28 октября 2021 14:58

В Туле в Центральном районном суде начали оглашать приговор бизнесмену, незаконно добывавшему песок

За это мужчина получил доход в 2 миллиарда рублей
Елена Иргиз
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Суд над предпринимателем начался еще в марте текущего года

Суд над предпринимателем начался еще в марте текущего года

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в Центральном районном суде начали оглашать приговор бизнесмену Валерию Гринцову, который обвиняется в «отмывании» денег и незаконном предпринимательстве.

Сообщается, что подсудимый незаконно добывал песок, заработав на этом более двух миллиардов рублей. Как установило следствие, добыча проходила в течение трех лет с 2016 по 2019 в Веневском районе Тульской области. За это мужчина получил доход в 2 миллиарда рублей.

Суд над предпринимателем начался еще в марте текущего года. Сейчас в деле более 20 томов.