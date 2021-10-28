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Общество28 октября 2021 15:19

Служба судебных приставов в Тульской области временно ограничит прием граждан

В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции
Источник:kp.ru
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В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции

В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции

Фото: Алексей ФОКИН

Личный прием граждан в структурных подразделениях УФССП будет приостановлен в Тульской области с 30 октября по 7 ноября.

В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции. По всем вопросам туляки могут обратиться в интернет-приемную на сайте УФССП России по Тульской области.

Звонки принимаются по единому номеру 65-63-10 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00. В пятницу с 09.00 до 16.45.