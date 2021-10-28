Служба судебных приставов в Тульской области временно ограничит прием граждан

В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции Фото: Алексей ФОКИН

Личный прием граждан в структурных подразделениях УФССП будет приостановлен в Тульской области с 30 октября по 7 ноября.

В отделениях будут установлены переносные ящики для приема корреспонденции. По всем вопросам туляки могут обратиться в интернет-приемную на сайте УФССП России по Тульской области.

Звонки принимаются по единому номеру 65-63-10 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00. В пятницу с 09.00 до 16.45.