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Общество28 октября 2021 14:49

В Тульской области изменился закон о занятости населения

Поправки введены из-за изменений федерального законодательства
Источник:kp.ru
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Поправки введены из-за изменений федерального законодательства

Поправки введены из-за изменений федерального законодательства

Фото: Алексей ФОКИН

Депутаты регионального парламента приняли изменения в закон о занятости населения. Поправки введены из-за изменений федерального законодательства. Они расширяют возможности безработных граждан.

В частности, расширяется категория граждан, которым предоставляется временное трудоустройство. Ранее таким предложением могли воспользоваться люди от 18 до 20 лет, имеющие среднее специальное образование. Сейчас предельный возраст увеличивается до 25 лет, а к среднему специальному добавляется еще и высшее.