В Тульской области изменился закон о занятости населения

Поправки введены из-за изменений федерального законодательства Фото: Алексей ФОКИН

Депутаты регионального парламента приняли изменения в закон о занятости населения. Поправки введены из-за изменений федерального законодательства. Они расширяют возможности безработных граждан.

В частности, расширяется категория граждан, которым предоставляется временное трудоустройство. Ранее таким предложением могли воспользоваться люди от 18 до 20 лет, имеющие среднее специальное образование. Сейчас предельный возраст увеличивается до 25 лет, а к среднему специальному добавляется еще и высшее.