Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача Фото: Алексей ФОКИН

Специальное меню приготовят в Тульской области для страдающих сахарным диабетом детей.

Инициативная группа родителей обратилась к детскому омбудсмену с жалобой на отсутствие организации индивидуального питания в школах. Вопросы решили в частном порядке по каждому ребенку.

Специалисты при этом отмечают, что подобные обращения носят не единичный характер. Часто питание не организовано из-за того, что родители не предоставили медицинские справки на учеников.

Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача.

Оно организуется в соответствии с предоставленными документами.