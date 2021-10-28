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Общество28 октября 2021 14:34

Специальное меню приготовят в Тульской области для страдающих сахарным диабетом детей

Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача
Источник:kp.ru
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Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача

Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача

Фото: Алексей ФОКИН

Специальное меню приготовят в Тульской области для страдающих сахарным диабетом детей.

Инициативная группа родителей обратилась к детскому омбудсмену с жалобой на отсутствие организации индивидуального питания в школах. Вопросы решили в частном порядке по каждому ребенку.

Специалисты при этом отмечают, что подобные обращения носят не единичный характер. Часто питание не организовано из-за того, что родители не предоставили медицинские справки на учеников.

Специализированное меню разрабатывает диетолог с учетом назначений лечащего врача.

Оно организуется в соответствии с предоставленными документами.