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Общество28 октября 2021 14:14

Тульские активисты предложили обновить площадь перед кинотеатром «Октябрь»

Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях
Источник:kp.ru
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Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях

Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях

Фото: соцсети

Дизайн-проект благоустройства общественного пространства на пересечении Красноармейского проспекта, д. 14 и ул. Лейтейзена в Туле переложили тульские активисты. Архитектурные решения создали Елена Долецкая и Позднякова Юлия. Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях. О его «жизнеспособности» сейчас спорят пользователи.

Напомним, ранее о планах по озеленению проспекта Ленина рассказали власти Тулы.

В зону «ревитализации» войдет участок проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского. Планируется заменить плитку на тротуаре, разбить велодорожки, спрятать провода под землю и высадить десятки взрослых деревьев.