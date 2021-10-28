Тульские активисты предложили обновить площадь перед кинотеатром «Октябрь»

Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях Фото: соцсети

Дизайн-проект благоустройства общественного пространства на пересечении Красноармейского проспекта, д. 14 и ул. Лейтейзена в Туле переложили тульские активисты. Архитектурные решения создали Елена Долецкая и Позднякова Юлия. Тулячки опубликовали дизайн-проект общественного пространства в социальных сетях. О его «жизнеспособности» сейчас спорят пользователи.

Напомним, ранее о планах по озеленению проспекта Ленина рассказали власти Тулы.

В зону «ревитализации» войдет участок проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского. Планируется заменить плитку на тротуаре, разбить велодорожки, спрятать провода под землю и высадить десятки взрослых деревьев.