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Происшествия28 октября 2021 13:49

В Тульской области за экстремизм оштрафовали грузчика

Мужчина уже не раз попадался на подобной деятельности
Елена Иргиз
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Фото и видео: "Тула. Экстремизм"

Фото и видео: "Тула. Экстремизм"

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области за экстремизм оштрафовали грузчика. Об этом пишет телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

36-летний житель Киреевска уже не раз попадался на подобной деятельности, но это не вразумило мужчину. Теперь помимо публичных призывов к экстремистской деятельности он на своем канале выкладывал и материалы с унижением сотрудников правоохранительных органов и возбуждением вражды в отношении них.

Суд привлек мужчину к административной ответственности, назначив ему штраф в 10 000 рублей. Теперь же "героя" ждет уголовное наказание.