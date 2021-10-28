Фото и видео: "Тула. Экстремизм" Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области за экстремизм оштрафовали грузчика. Об этом пишет телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

36-летний житель Киреевска уже не раз попадался на подобной деятельности, но это не вразумило мужчину. Теперь помимо публичных призывов к экстремистской деятельности он на своем канале выкладывал и материалы с унижением сотрудников правоохранительных органов и возбуждением вражды в отношении них.

Суд привлек мужчину к административной ответственности, назначив ему штраф в 10 000 рублей. Теперь же "героя" ждет уголовное наказание.