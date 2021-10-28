Тульские пункты вакцинации продолжат работу в период «коронавирусных каникул»

Пункты вакцинации от гриппа и коронавируса в поликлиниках продолжат работу по утвержденному графику медицинских учреждений Фото: Алексей ФОКИН

Пункты вакцинации от гриппа и коронавируса в поликлиниках продолжат работу на каникулах. Ранее мы сообщали, что организации здравоохранения, находящихся на территории Тульской области изменят свой график в нерабочие дни. 30 октября 2021 года и 6 ноября прививочные кабинеты будут работать с 8-00 до 18-00;

31 октября и 4 ноября – с 9-00 до 15-00.

1, 2, 3 ноября 2021 года – с 8-00 до 20-00.

5 ноября 2021 года – с 8-00 до 18-00.

Продолжат работу и пункты вакцинации в ТРЦ. С 30 октября по 7 ноября график приема будет следующим:

ТЦ "Гостиный двор" - ежедневно с 10-00 до 19-00;

ТЦ "Макси" - 30 и 31 октября, 4, 6 и 7 ноября с 10-00 до 19-00;

ТЦ "Спар" - ежедневно с 11-00 до 17-00;

ТЦ "Глобус" - 30 и 31 октября, 4, 6 и 7 ноября с 13-00 до 20-00.

Пункт вакцинации в ГКЗ будет работать ежедневно с 10-00 до 19-00.