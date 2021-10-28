В Туле на пожаре погиб пенсионер со своей знакомой

Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
В Туле на улице Макса Смирнова сгорел дом. Сообщение о происшествии поступило спасателям 28 октября около 09:05.
Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
К месту возгорания выехали пять пожарных расчетов. С огнем удалось справиться через полчаса, однако дом сгорел полностью.
Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия
Фото: материалы пресс-служб
В завалах сгоревшего дома нашли тела двух погибших - 73-летнего хозяина дома и 36-летней женщины.
Причина возгорания устанавливается. Также региональные следователи проводят доследственную проверку происшествия.