В Туле на пожаре погиб пенсионер со своей знакомой

Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Макса Смирнова сгорел дом. Сообщение о происшествии поступило спасателям 28 октября около 09:05.

Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

К месту возгорания выехали пять пожарных расчетов. С огнем удалось справиться через полчаса, однако дом сгорел полностью.

Фото ГУ МЧС России по Тульской области с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В завалах сгоревшего дома нашли тела двух погибших - 73-летнего хозяина дома и 36-летней женщины.

Причина возгорания устанавливается. Также региональные следователи проводят доследственную проверку происшествия.