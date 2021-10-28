В Туле столкнулись «Kia Ceed» и «Lexus NX 200T»

Авария произошла 27 октября на улице Патронной в Туле Фото: материалы пресс-служб

«Kia Ceed» выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с автомобилем «Lexus NX 200T». Авария произошла 27 октября в 22-55 на улице Патронной в Туле.

В результате ДТП пострадал пассажирка «Lexus», девушка 1997 года рождения, которая после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Водитель «Kia» отказался от прохождения медицинского свидетельствования на состояние опьянения, в отношении него, сотрудниками Госавтоинспекции, составлен административный материал.