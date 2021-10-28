"Подруга пряника": под Тулой установят двухметровый памятник булочке

Приготовления к открытию нового арт-объекта проходят в Венёве Фото: Алексей ФОКИН

Приготовления к открытию нового арт-объекта проходят в Венёве Тульской области. В городе установят памятник булочке - местному гастрономическому бренду. Автором идеи стал краевед Денис Махель. Проект он подал на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей, в котором одержал победу.

Скульптор Владимир Трулов предложил сделать арт-объект из стеклопластика.

Отметим, в 2014 году он отлил из бронзы тульский пряник.

Высота булочки составит 2,5 метра.