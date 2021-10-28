Дмитрий Прокопук подал в тульский областной суд ходатайства о смягчении наказания

Ранее директора фирмы " Ламма" осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН

Руководитель строительной компании «Ламма» Дмитрий Прокопук подал в областной суд ходатайства о смягчении наказания.

Напомним, директора фирмы осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Прокопук подписал документы, подтверждающие выполнение работ по благоустройству дворов Зареченского округа Тулы.

Однако выяснилось, что тротуарную плитку установили без цементного основания, резиновое покрытие выбрали неправильно, а ограждение возвели в меньшем объеме.