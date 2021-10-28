Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 11:12

Дмитрий Прокопук подал в тульский областной суд ходатайства о смягчении наказания

Ранее директора фирмы " Ламма" осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее директора фирмы " Ламма" осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве

Ранее директора фирмы " Ламма" осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве

Фото: Алексей ФОКИН

Руководитель строительной компании «Ламма» Дмитрий Прокопук подал в областной суд ходатайства о смягчении наказания.

Напомним, директора фирмы осудили на 2,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Прокопук подписал документы, подтверждающие выполнение работ по благоустройству дворов Зареченского округа Тулы.

Однако выяснилось, что тротуарную плитку установили без цементного основания, резиновое покрытие выбрали неправильно, а ограждение возвели в меньшем объеме.