Пришла в гости и украла золотишко: в Тульской области задержали молодую женщину Фото: Игорь КОПЫТОВ

22-летняя местная жительница и предположить не могла, что приходившая в гости знакомая может ее обокрасть, поэтому поплатилась за неосторожность, оставив драгоценности на виду. Этим и воспользовалась 23-летняя визитерша.

После того, как потерпевшая обнаружила пропажу, полицейские изобличили злоумышленницу. Подозреваемая призналась в содеянном. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.