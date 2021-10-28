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Происшествия28 октября 2021 11:07

Пришла в гости и украла золотишко: в Тульской области задержали молодую женщину

Сотрудники полиции в Новомосковске установили подозреваемую в краже
Игорь КОПЫТОВ
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Пришла в гости и украла золотишко: в Тульской области задержали молодую женщину

Пришла в гости и украла золотишко: в Тульской области задержали молодую женщину

Фото: Игорь КОПЫТОВ

22-летняя местная жительница и предположить не могла, что приходившая в гости знакомая может ее обокрасть, поэтому поплатилась за неосторожность, оставив драгоценности на виду. Этим и воспользовалась 23-летняя визитерша.

После того, как потерпевшая обнаружила пропажу, полицейские изобличили злоумышленницу. Подозреваемая призналась в содеянном. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.