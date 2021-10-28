Громкое уголовное дело о рекультивации свалки под Тулой передано в суд

Сотрудники СКР и ФСБ собрали все необходимые доказательства Фото: Алексей ФОКИН

Расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора коммерческой организации и его заместителя завершил Следственный комитет. Мужчины обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В 2018 году, как сообщает следствие, обвиняемые не выполнили в полном объеме работы по рекультивации полигона ТБО в Щекинском районе. При этом они отчитались об исполнении задачи, за что получили 62 миллиона рублей.

Сотрудники СКР и ФСБ собрали все необходимые доказательства. Дело передано в суд.