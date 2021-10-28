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Звезды28 октября 2021 9:45

Усадьбу дочери Пушкина под Тулой планируют восстановить

Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг
Источник:kp.ru
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Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг

Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг

Фото: Алексей ФОКИН

«Российская газета» сообщает, что в деревне Федяшево Ясногорского района (в усадьбе Гартунгов) закончился волонтерский сезон. За 6 лет после десятков субботников здание эпохи классицизма начинает постепенно возрождаться.

Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг. Считается, что именно с нее Толстой «написал» образ Анны Карениной.

В 2005 году проект восстановления усадьбы был представлен на первом Тульском экономическом форуме. Однако вскоре выяснилось, что земля была продана в частную собственность. После долгих судов муниципалитет отстоял право на этот памятник культуры. В 2018 году его купила общественная организация.

Восстанавливать здание волонтеры хотят при помощи Фонда президентских грантов. Сейчас расчищен от сорняков дом, сад и парк, вычищен пруд.