Усадьбу дочери Пушкина под Тулой планируют восстановить

Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг Фото: Алексей ФОКИН

«Российская газета» сообщает, что в деревне Федяшево Ясногорского района (в усадьбе Гартунгов) закончился волонтерский сезон. За 6 лет после десятков субботников здание эпохи классицизма начинает постепенно возрождаться.

Усадьба — уникальный памятник истории, связанный с именем старшей дочери Пушкина Марии Гартунг. Считается, что именно с нее Толстой «написал» образ Анны Карениной.

В 2005 году проект восстановления усадьбы был представлен на первом Тульском экономическом форуме. Однако вскоре выяснилось, что земля была продана в частную собственность. После долгих судов муниципалитет отстоял право на этот памятник культуры. В 2018 году его купила общественная организация.

Восстанавливать здание волонтеры хотят при помощи Фонда президентских грантов. Сейчас расчищен от сорняков дом, сад и парк, вычищен пруд.