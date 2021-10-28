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Общество28 октября 2021 9:23

В Туле ускорят темпы строительства онкоцентра

Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года
Источник:kp.ru
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Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года

Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года

Фото: Алексей ФОКИН

Строительство онкологического центра в Туле будет ускорено. Об этом заявили в правительстве региона.

Сейчас на Калужском шоссе ведутся монолитные работы, проводится монтаж окон, монтируют системы коммуникации: вентиляции, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Подрядчика попросили ускорить темпы строительства. Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года, чтобы начать монтаж внутренних инженерных систем.