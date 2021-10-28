В Туле ускорят темпы строительства онкоцентра

Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года Фото: Алексей ФОКИН

Строительство онкологического центра в Туле будет ускорено. Об этом заявили в правительстве региона.

Сейчас на Калужском шоссе ведутся монолитные работы, проводится монтаж окон, монтируют системы коммуникации: вентиляции, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Подрядчика попросили ускорить темпы строительства. Тепловой контур здания должны собрать уже до конца года, чтобы начать монтаж внутренних инженерных систем.