ГАИ сократит личные контакты с туляками

В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут введены новые правила работы с гражданами
Фото: Алексей ФОКИН
В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут введены новые правила работы с гражданами.
Они направлены на минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг.
Так, подача заявки на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проводиться с отсканированными документами в формате PDF посредством электронной почты по адресу: gibdd71tn@mvd.ru.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг.
Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи по телефону.
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