ГАИ сократит личные контакты с туляками

В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут введены новые правила работы с гражданами Фото: Алексей ФОКИН

В подразделениях Госавтоинспекции Тульской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут введены новые правила работы с гражданами.

Они направлены на минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг.

Так, подача заявки на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проводиться с отсканированными документами в формате PDF посредством электронной почты по адресу: gibdd71tn@mvd.ru.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг.

Выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также выдача (продление) свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться только по предварительной записи по телефону.

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