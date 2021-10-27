Кофейню, к которой тульские подростки получили ожоги глаз, проверяет прокуратура

Дети сидели возле лампы работающего кварцевого облучателя Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Тульской области начала проверку кофейни, в которой трое тульских подростков получили химические ожоги.

Напомним, по предварительным данным, дети сидели возле лампы работающего кварцевого облучателя.

Ситуацию уже прокомментировала пресс-служба заведения. По словам представителя кафе, бактерицидную лампу, которую нельзя использовать в присутствии людей, установили по ошибке при строительства здания. Потерпевшим предложили компенсацию расходов на лечение, а также дополнительную компенсацию за ущерб.

Отмечается, что серьёзных последствий для здоровья подростков врачами выявлено не было.

По результатам прокурорской проверки будет принят комплекс реагирования.

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