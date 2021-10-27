В Туле в гипермаркете «Линия» и в сети магазинов «СПАР» продавали поддельные продукты

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В Тульской области региональный Роспотребнадзор провел две проверки молокоперерабатывающих предприятий, сообщает ведомство.

По итогам проверок возбудили 11 дел об административных правонарушениях, 67 партий продукции забраковано, а это 232,4 кг.

Нарушения нашли на объектах производства ООО «Узловский молочный комбинат», АО «Ефремовский маслосыродельный комбинат» - там неправильно содержали производственные помещения. Также на объектах торговли и пищеблоках социальных организаций выявились нарушения условий хранения продукции.

Кроме того, исследовав 168 проб сливочного масла и сыра, ведомство выявило поддельные товары в гипермаркете «Линия» и в сети магазинов «СПАР Тула». Возбуждены дела об административном правонарушении.