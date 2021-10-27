Международная конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции» открылась в Туле

Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники
Фото: Алексей ФОКИН
Представители институтов РАН, крупнейших музеев и университетов России, ученые из Черногории, Канады, Азербайджанской республики собрались на конференцию, которая проходит Тульском музее оружия.
Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники.
С учетом строгих противоэпидемиологических мер докладчики будут выступить в разные дни, в отдельных тематических залах.