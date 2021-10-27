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Звезды27 октября 2021 15:15

Международная конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции» открылась в Туле

Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники
Источник:kp.ru
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Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники

Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники

Фото: Алексей ФОКИН

Представители институтов РАН, крупнейших музеев и университетов России, ученые из Черногории, Канады, Азербайджанской республики собрались на конференцию, которая проходит Тульском музее оружия.

Ученые обсудят вопросы, связанные с историей оружия, оружейного производства и военной техники.

С учетом строгих противоэпидемиологических мер докладчики будут выступить в разные дни, в отдельных тематических залах.