Жительница Башкортостана пыталась сбыть в Тульской области крупную партию героина

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Новомосковский городской суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летней ранее судимой уроженки Республики Башкортостан. Она признана виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Безработная женщина, не имеющая регистрации, в июне 2021 года прибыла в г. Новомосковск с целью сбыта 87,6 г героина, который хранила при себе. Ее деятельность была пресечена сотрудниками ОКОН ОМВД России.

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.