Тулячка в соцсетях распространяла видео с запрещенным содержанием Фото: материалы пресс-служб

В Туле молодую женщину оштрафовали за экстремизм. Тулячка в соцсетях распространяла видео с запрещенным содержанием.

Спецслужбы установили, что 28-летняя жительница Тулы на своей странице в одной из социальных сетей разместила ролик, содержание которого могло спровоцировать ненависть и вражду к людям определенной национальности.

Суд признал тулячку виновной в правонарушении и оштрафовал ее на 10 000 рублей.