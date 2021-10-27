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Общество27 октября 2021 14:01

В Туле молодую женщину оштрафовали за экстремизм

Правонарушение выявили спецслужбы региона
Елена Иргиз
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Тулячка в соцсетях распространяла видео с запрещенным содержанием

Тулячка в соцсетях распространяла видео с запрещенным содержанием

Фото: материалы пресс-служб

В Туле молодую женщину оштрафовали за экстремизм. Тулячка в соцсетях распространяла видео с запрещенным содержанием.

Спецслужбы установили, что 28-летняя жительница Тулы на своей странице в одной из социальных сетей разместила ролик, содержание которого могло спровоцировать ненависть и вражду к людям определенной национальности.

Суд признал тулячку виновной в правонарушении и оштрафовал ее на 10 000 рублей.