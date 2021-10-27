Тульские музеи присоединились к акции «Ночь искусств»

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства Фото: материалы пресс-служб

Филиал Исторического музея в Туле станет участником всероссийской акции «Ночь искусств». В 2021 году она пройдет 4 ноября. В этот день филиал главного музея российской истории будет работать до 23:00. Мероприятия начнутся в 18:00 и пройдут в офлайн-формате.

Подробное расписание можно увидеть на сайте музея. В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства.

Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.