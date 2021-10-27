Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды27 октября 2021 13:00

Тульские музеи присоединились к акции «Ночь искусств»

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства

В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства

Фото: материалы пресс-служб

Филиал Исторического музея в Туле станет участником всероссийской акции «Ночь искусств». В 2021 году она пройдет 4 ноября. В этот день филиал главного музея российской истории будет работать до 23:00. Мероприятия начнутся в 18:00 и пройдут в офлайн-формате.

Подробное расписание можно увидеть на сайте музея. В 2021 году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства.

Пользователи соцсетей смогут присоединиться к акции, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.