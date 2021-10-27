Видео: туляк «отомстил» электричке, которая не привезла его друга в гости

Молодой человек из хулиганских побуждении разбил стекла в электропоезде Фото: материалы пресс-служб

ЖительТулы, обвиняется, в вандализме. Молодой человек из хулиганских побуждении разбил стекла в электропоезде.

29-летний мужчина прибыл на станцию Тула, чтобы встретить своего знакомого. Уже на вокзале выяснилось, что молодой человек перепутал день его приезда, что привело обвиняемого в гнев, который он решил выместить на железнодорожном составе, стоящем на платформе.

Сначала он попытался открыть дверь тамбура машиниста, но потерпел неудачу. Тогда он спустился на железнодорожное полотно, подобрал с земли камень и вернулся на платформу. Первая попытка разбить стекло двери машиниста не увенчалась успехом, после чего он продолжил хулиганские действия. Когда стекло разбилось, вандал проник в электропоезд, взял с пожарного щита топор и разбил стекло межсалонной двери.

В это время сотрудники железной дороги обратили внимание на осколки разбитого стекла в вагоне электропоезда и сообщили в транспортную полицию. Незамедлительно прибывшие полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении данного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм), завершено.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.