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Происшествия27 октября 2021 12:28

По требованию тульских прокуроров заблокированы три сайта, продающие "липовые" дипломы

За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность
Источник:kp.ru
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За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность

За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура города Новомосковска в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов об образовании.

За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура города обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования. Доступ к ресурсам заблокирован.