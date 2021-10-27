По требованию тульских прокуроров заблокированы три сайта, продающие "липовые" дипломы

За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура города Новомосковска в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов об образовании.

За фальсификацию официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура города обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования. Доступ к ресурсам заблокирован.