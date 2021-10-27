В момент столкновения на нем не было ни мотошлема, ни защитной экипировки Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «KIA» столкнулась с питбайком. Несовершеннолетний водитель попал в больницу.

По данным региональной Госавтоинспекции, 26 октября в 18:00 на улице Буденного поселка Прилепы 29-летняя женщина ехала на автомобиле «KIA Rio». Поворачивая налево, она столкнулась с едущим по встречной полосе пит-байком «BSE moto-pro», которым управлял 14-летний подросток.

В результате происшествия мальчика отвезли в больницу с различными травмами. В момент столкновения на нем не было ни мотошлема, ни защитной экипировки.