В момент столкновения на нем не было ни мотошлема, ни защитной экипировки
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Под Тулой «KIA» столкнулась с питбайком. Несовершеннолетний водитель попал в больницу.
По данным региональной Госавтоинспекции, 26 октября в 18:00 на улице Буденного поселка Прилепы 29-летняя женщина ехала на автомобиле «KIA Rio». Поворачивая налево, она столкнулась с едущим по встречной полосе пит-байком «BSE moto-pro», которым управлял 14-летний подросток.
В результате происшествия мальчика отвезли в больницу с различными травмами. В момент столкновения на нем не было ни мотошлема, ни защитной экипировки.