Музей-усадьба Льва Толстого объявил лауреатов премии «Ясная Поляна»

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы Фото: материалы пресс-служб

19-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л. Н. Толстого, состоялась 26 октября в Большом театре в Москве.

Лауреатами премии стали:

Герман Садулаев за книгу «Готские письма» (номинация «Современная русская проза»),

Джулиан Барнс за роман «Нечего бояться» (номинация «Иностранная литература»),

Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский за перевод романа «Нечего бояться» на русский язык (номинация «Иностранная литература»),

Книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет». Послесловие Д. Шеварова. – М.: Красный пароход, 2021 (номинация «Событие»).

Обладателем специального приза стала Марина Степнова с книгой «Сад», набравшей 41% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. «Ясная Поляна» объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором по современной литературе, формируя списки лучших российских и переводных книг. Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллиона рублей. Это крупнейшая литературная премия страны.