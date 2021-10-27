В это время уже стемнело, а на одежде мужчины не было светоотражателей
Фото: материалы пресс-служб
Под Тулой «Skoda» насмерть сбила пешехода. Авария случилась вечером 26 октября.
По предварительной информации, около 18:25 под Тулой 38-летний мужчина, будучи за рулем «Skoda Fabia», сбил 45-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном автомобилю направлении (по правой стороне дороги). В это время уже стемнело, а на одежде мужчины не было светоотражателей.
В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм.