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Происшествия27 октября 2021 11:42

Под Тулой «Skoda» насмерть сбила пешехода

Авария случилась вечером 26 октября
Елена Иргиз
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В это время уже стемнело, а на одежде мужчины не было светоотражателей

В это время уже стемнело, а на одежде мужчины не было светоотражателей

Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой «Skoda» насмерть сбила пешехода. Авария случилась вечером 26 октября.

По предварительной информации, около 18:25 под Тулой 38-летний мужчина, будучи за рулем «Skoda Fabia», сбил 45-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в попутном автомобилю направлении (по правой стороне дороги). В это время уже стемнело, а на одежде мужчины не было светоотражателей.

В результате происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм.