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Общество27 октября 2021 11:30

Десятки туляков стоят в очереди на прививку в «Гостином Дворе»

Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан
Источник:kp.ru
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Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан

Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан

Фото: Алексей ФОКИН

В ТРЦ «Гостиный двор» десятки жителей Тульской области выстроились в очередь на вакцинацию. Об этом сообщают очевидцы. Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Туляки также стали чаще обращаться в пункты вакцинации после введения в регионе QR-кодов. Специалисты отмечают и прирост темпов ревакцинации.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, сейчас привиты 46,5% жителей Тульской области.