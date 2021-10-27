Десятки туляков стоят в очереди на прививку в «Гостином Дворе»

Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан Фото: Алексей ФОКИН

В ТРЦ «Гостиный двор» десятки жителей Тульской области выстроились в очередь на вакцинацию. Об этом сообщают очевидцы. Ранее, напомним, в Тульской области было подписано постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Туляки также стали чаще обращаться в пункты вакцинации после введения в регионе QR-кодов. Специалисты отмечают и прирост темпов ревакцинации.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, сейчас привиты 46,5% жителей Тульской области.