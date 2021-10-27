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Происшествия27 октября 2021 11:20

В Воловском районе с АЗС представитель цыганского этноса украл 4 канистры моторного масла

Обнаружив пропажу, сотрудник заправки обратился в полицию
Елена Иргиз
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Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде

Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде

Фото: Алексей ФОКИН

В Воловском районе с АЗС украли 4 канистры моторного масла. Обнаружив пропажу товара на 9 100 рублей, сотрудник заправки обратился в полицию.

Изучив камеры видеонаблюдения территории АЗС, сотрудники полиции вычислили похитителя. Им оказался нигде не работающий 34-летний представитель цыганского этноса. В краже он признался, канистры также нашли при нем.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый пока находится под подпиской о невыезде.