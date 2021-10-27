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Общество27 октября 2021 11:07

В Тульской области строится школа на 1100 учеников

Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года
Источник:kp.ru
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Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года

Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года

Фото: материалы пресс-служб

В микрорайоне Северная Мыза завершается строительство детского сада на 240 мест и школы на 1100 мест.

В данный момент подрядчик проводит внутреннюю отделку помещений дошкольного образовательного учреждения и благоустройство территории. В эксплуатацию детский сад сдадут до конца года. Планируется, что записать ребенка можно будет уже во второй половине ноября.

Работы по строительству школы начались в этом году, объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. Учебное заведение рассчитано на 1100 человек.