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Происшествия27 октября 2021 11:06

В Туле местный житель с подельницей крали продукты из магазина

Елена Иргиз
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В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства происшествия

В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства происшествия

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из одного из сетевых магазинов обнаружили несколько краж. В полицию обратился менеджер по безопасности магазина.

По словам мужчины, из торгового зала по улице К. Цеткин кто-то несколько раз выносил мимо кассы продукты питания и бытовой химии.

Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции вычислили похитителей. Ими оказались ранее судимые 25-летняя жительница Арсеньевского района и 44-летний туляк. В преступлениях они сознались.

В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства происшествия.