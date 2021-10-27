В Туле местный житель с подельницей крали продукты из магазина

В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из одного из сетевых магазинов обнаружили несколько краж. В полицию обратился менеджер по безопасности магазина.

По словам мужчины, из торгового зала по улице К. Цеткин кто-то несколько раз выносил мимо кассы продукты питания и бытовой химии.

Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции вычислили похитителей. Ими оказались ранее судимые 25-летняя жительница Арсеньевского района и 44-летний туляк. В преступлениях они сознались.

В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства происшествия.