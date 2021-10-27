Тульские велосипедисты с нарушениями зрения выиграли Кубок России

Соревнования прошли в Омске Фото: материалы пресс-служб

Тульские велосипедисты с нарушением зрения выиграли Кубок России по велоспорту-тандем-трек. Соревнования прошли в Омске.

Тульскую область представили молодые люди и девушки, занимающиеся в Центре адаптивного спорта.

Женский тандем в составе Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной стал первым на дистанциях: гонка 1000 м, гонка преследования, спринт и смешанная эстафета.

Мужской тандем: Артём Еганян и Павел Ничипуренко завоевал "золото" гонке 1000 м, в гонке преследования,спринте и смешанной эстафете.