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Спорт27 октября 2021 10:33

Тульские велосипедисты с нарушениями зрения выиграли Кубок России

Соревнования прошли в Омске
Источник:kp.ru
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Соревнования прошли в Омске

Соревнования прошли в Омске

Фото: материалы пресс-служб

Тульские велосипедисты с нарушением зрения выиграли Кубок России по велоспорту-тандем-трек. Соревнования прошли в Омске.

Тульскую область представили молодые люди и девушки, занимающиеся в Центре адаптивного спорта.

Женский тандем в составе Евгении Цахиловой и Ольги Никишиной стал первым на дистанциях: гонка 1000 м, гонка преследования, спринт и смешанная эстафета.

Мужской тандем: Артём Еганян и Павел Ничипуренко завоевал "золото" гонке 1000 м, в гонке преследования,спринте и смешанной эстафете.