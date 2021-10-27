Окровавленное тело женщины обнаружено в квартире под Тулой Фото: материалы пресс-служб

В квартире на 1 этаже жилого дома в п. Дубна Тульской области обнаружено тело 39-летней местной жительницы. Об этом сообщает следственный комитет.

По предварительным данным, злоумышленник нанес женщине ножевые ранения в область шеи и груди, от которых она скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление.