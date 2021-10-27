Как будут работать тульские МРЭО на каникулах с 30 октября по 7 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Отделение № 1 (192 км автодороги М2 «Крым») 30 октября, 6 ноября — с 9.00 до 16.45 и 3 ноября — с 9.00 до 18.00. Отделения № 6 в Алексине, № 8 в Ефремове, № 9 в Киреевске - 30 октября, 5 ноября с 9.00 до 16.45 и 3 ноября с 9.00 до 18.00. Отделения № 7 и № 12 в Щекино в Донском - 31 октября и 1, 7 ноября с 9.00 до 18.00. Отделения № 10 в Новомосковске и № 11 в Суворове - 30 октября и 6 ноября с 9.00 до 16.45, 3 ноября с 9.00 до 18.00.

Прием экзаменов по навыкам вождения в отделении № 1 МРЭО ГИБДД будет осуществляться 2, 3, 5 и 6 ноября.