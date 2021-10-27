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Общество27 октября 2021 10:05

Летучая мышь Пряня, найденная на тульском балконе, отправилась в Московский зоопарк

Зоолог, принявший летучую мышь, отметил, что это «толстая и бодрая самка»
Источник:kp.ru
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Зоолог, принявший летучую мышь, отметил, что это «толстая и бодрая самка»

Зоолог, принявший летучую мышь, отметил, что это «толстая и бодрая самка»

Фото: соцсети

Летучую мышь Пряню туляки обнаружили в середине сентября на балконе многоквартирного дома в Левобережном. Животное прикрепилась зимовать. Истощенного зверя, размером с мизинец, оперативно "открепили" от стены и послали на реабилитацию. Зоологи отмечают,большинство кожанов осенью мигрируют на юг, однако некоторые остаются зимовать.

У Пряни был диагностирован недовес и ее начали откармливать. После того, как зверь отъелся, его планировали выпустить, но в Туле похолодало и пошли дожди. Мышеведы решили ждать сухой погоды,а потом пришли к выводу, что самым безопасным вариантом будет - отправить Пряню в Московский зоопарк на зимовку.

Зоолог, принявший летучую мышь, отметил, что это «толстая и бодрая самка».