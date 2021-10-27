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Общество27 октября 2021 9:59

За оставление места ДТП житель Новомосковска проведет 5 суток под арестом

Виновник аварии не имел водительских прав
Елена Иргиз
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В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал

В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске приговорили к административному аресту местного жителя. После ДТП виновник аварии покинул место происшествия.

Установлено, что 24 октября 2021 года около 05:25 утра обвиняемый, не имея водительских прав, ехал на автомобиле «Chevrolet TrailBlazer» по улице Мира. Желая совершить поворот налево, мужчина не справился с управлением, от чего машину занесло, и она врезалась в магазин OZON», повредив портал входной двери и один из стеклопакетов помещения. С места происшествия обвиняемый скрылся, также бросив и свою машину.

В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал. За оставление места происшествия ему назначили административный арест на 5 суток.