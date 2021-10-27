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Общество27 октября 2021 9:36

Самоизоляция: эксперты рассказали, как тулякам получить помощь с доставкой продуктов

Помогать будут сотрудники координационного центра системы долговременного ухода
Источник:kp.ru
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В регионе также идет разработка нового проекта по оказанию помощи беременным женщинам и пожилым людям

В регионе также идет разработка нового проекта по оказанию помощи беременным женщинам и пожилым людям

Фото: Алексей ФОКИН

Пожилым людям и беременным женщинам эпидемиологи рекомендовали уйти на самоизоляцию. Специалисты пояснили, как туляки из указанных категорий граждан, могут получить помощь с доставкой продуктов.

Помогать будут сотрудники координационного центра системы долговременного ухода. Чтобы связаться с волонтерами нужно позвонить по телефону «горячей линии» – 8-800-200-52-56, назвать имя, фамилию и адрес, уточнить, что необходимо привезти.

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

В регионе также идет разработка нового проекта по оказанию помощи беременным женщинам и пожилым людям.