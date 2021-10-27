Самоизоляция: эксперты рассказали, как тулякам получить помощь с доставкой продуктов

В регионе также идет разработка нового проекта по оказанию помощи беременным женщинам и пожилым людям Фото: Алексей ФОКИН

Пожилым людям и беременным женщинам эпидемиологи рекомендовали уйти на самоизоляцию. Специалисты пояснили, как туляки из указанных категорий граждан, могут получить помощь с доставкой продуктов.

Помогать будут сотрудники координационного центра системы долговременного ухода. Чтобы связаться с волонтерами нужно позвонить по телефону «горячей линии» – 8-800-200-52-56, назвать имя, фамилию и адрес, уточнить, что необходимо привезти.

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

В регионе также идет разработка нового проекта по оказанию помощи беременным женщинам и пожилым людям.