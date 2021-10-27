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Общество27 октября 2021 9:28

Житель Суворова ударил полицейского в грудь и теперь отправится в колонию

Также мужчине придется выплатить компенсацию морального вреда
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрел местный районный суд

Уголовное дело рассмотрел местный районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Суворовский районный суд рассмотрел уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В нем обвинялся местный житель.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2021 года в районное отделение полиции в Суворове поступил вызов с сообщением о том, что мужчина совершает противоправные действия против своей сожительницы.

Приехавшая к месту происшествия оперативная группа обнаружила мужчину, который матерился и не желал прекращать свои действия. После очередного требования полицейского, злоумышленник ударил его два раза головой в грудь.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен заплатить 25 000 рублей компенсации морального вреда, который он нанес полицейскому.