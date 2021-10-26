Какие дома в Туле останутся без электричества 27 октября

Электроэнергию отключат из-за ремонтных работ Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 27 октября по некоторым адресам не будет электричества. В это время будут проводится работы:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- выправка опор;

- демонтаж деревянной опоры;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Первомайская, 36, 38, 34, 40, 42, 44, 46;

- ул. Демонстрации, 24-б, 22;

- ул. Тимирязева, 15;

- ул. Высокая, 40, 45, 46, 48, 52, 57, 63, 38;

- 3-й Бежковский пр-зд, 15;

- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.);

- ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23;

- пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.);

- пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева 1-10.

п. 1-й Западный:

- ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.);

- ул. Никитина, 8, 10;

- ул. Овражная, 2-26;

- ул. Зелёная, 6.

п. Толстовские дачи:

- ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 74-108, 122-162 (чётн.), 144, 112, 120, 162-а, 93-а, 81-б, 71-95 (нечётн.)

п. Горелки:

- пер. Поддубный, 1-6;

- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6; Московское ш., 15-а;

- ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б.

п. Менделеевский:

- ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12;

- ул. М. Горького, 6, 8, 8-а.

Мясново:

- ул. Воздухофлотская, 7, 7-а, 7-б, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15-а;

- ул. Планерная, 2;

- Клинской пр-зд, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.);

- ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 46-72 (чётн.);

- ул. Н.Краснослободская, 2-е.