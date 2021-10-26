Жителей и гостей Тулы приглашают на выставку «Тыква – всему голова»

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В тульском экзотариуме открывается новая выставка «Тыква – всему голова». Экспозиция начнет принимать посетителей с 30 октября - она расположена в старом здании экзотариума.

Издавна на Руси в середине осени отмечался праздник урожая. Новая выставка экзотариума посвящена тыкве, привезенной в Европу в средние века. Посетители выставки смогут узнать, что такое тыква - фрукт, ягода или овощ, в каком родстве с ней кабачок, что такое лагенария и люффа, какие сорта тыквы самые вкусные и многое другое.

Выставка будет работать до 28 ноября, а в день ее открытия - экскурсии бесплатные. На них всем желающим расскажут о ботанических особенностях тыкв и с чем их едят, где их родина, чем тыквы покорили мир. Не останется сокрытой и тайна одного из самых мистических символов Хеллоуина – фонаря Джека. Также всем посетителям покажут, как тыквы участвуют в обогащении среды для животных в зоопарке.

Экскурсии пройдут в 12:00 и 15:00, а проведет их ведьма.

Стоимость билетов - 100-200 рублей. Детям до 7 лет - бесплатно.