Фото: "Тульский Экзотариум" Фото: материалы пресс-служб

В тульском экзотариуме пройдет "Ночь нечисти": так в зоопарке отпразднуют Хэллоуин - день и ночь, когда, согласно поверьям, разные сверхестественные сущности попадают в наш мир.

Праздник родился в Америке, и постепенно он распространился по всему миру. Экзотариум приглашает туляков и гостей города на собственный праздник славянской нечисти.

Всех желающих в мир увлекательной науки проведут русалки, колдуны, ожившие мертвецы и другие персонажи восточноевропейского фольклора. Ждет посетителей и мини-квест, в ходе которого они узнают нечто интересное и околобиологическое.

Начнется "Ночь нечисти" 30 октября в 20:00 в старой экспозиции экзотариума. Вход по предварительной записи: группы до 10 человек, всего 4 группы. Телефон для записи: (4872) 47-53-92.

Стоимость билетов - 100-200 рублей. Для детей старше 12 лет.