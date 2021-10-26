В Тульскую область на минувшей неделе поступило почти 300 тысяч доз вакцины от гриппа

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В Тульскую область на минувшей неделе поступило почти 300 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для детей и взрослых, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным на 25 октября, прививку от гриппа сделали 428839 человек, из них детей - 25 785. Это 30% от всего населения области. Прививки проводились:

- за счет средств федерального бюджета - 417860 человек;

- средств областного бюджета - 9800 человек;

- средств предприятий и организаций – 802 человека;

- личных средств граждан -377 человек.

В настоящее время эпидситуация по гриппу в области благополучная.