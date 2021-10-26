Прогноз погоды на нерабочие дни в Туле: будет тепло и облачно

Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября. В Тульской области сохранится преимущественно теплая погода. С субботы и до четверга днем воздух будет прогреваться до +11°С. 4 ноября не отстанут и ночные температуры. Ожидается до +8°С.

Все "коронавирусные каникулы" в регионе будет облачно. Солнечным обещает быть только понедельник — 1 ноября. 3 и 6 ноября возможны кратковременные дожди.