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Общество26 октября 2021 17:02

Прогноз погоды на нерабочие дни в Туле: будет тепло и облачно

Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября
Источник:kp.ru
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Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября

Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября

Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики поделились прогнозом погоды на нерабочие дни 30 октября - 7 ноября. В Тульской области сохранится преимущественно теплая погода. С субботы и до четверга днем воздух будет прогреваться до +11°С. 4 ноября не отстанут и ночные температуры. Ожидается до +8°С.

Все "коронавирусные каникулы" в регионе будет облачно. Солнечным обещает быть только понедельник — 1 ноября. 3 и 6 ноября возможны кратковременные дожди.