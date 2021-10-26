Туляки могут услышать лекцию про колонию цапель на Куликовом поле

Фото: музей-заповедник «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

28 октября в музее «Тульские древности» пройдет лекция об уникальном открытии для региона - колонии цапель на Куликовом поле. Ее прочитает кандидат биологических наук, ведущий орнитолог Тульской области Ольга Швец.

Зоологи отмечают, что цапли ведут околоводный образ жизни, выбирая для обитания озера, реки, болота, тростники и влажные луга. Можно их встретить и на Куликовом поле.

Фото: музей-заповедник «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

Серая цапля, живущая на Куликовом поле, выбрала для выведения потомства один из местных лесных оазисов с высокоствольными древними дубами, изящными кленами и сердцевиднолистными липами.

Фото: музей-заповедник «Куликово поле» Фото: материалы пресс-служб

Впервые крупная жилая колония этих птиц была обнаружена на территории музея-заповедника «Куликово поле» в 2018 году. Она стала четвертой в Тульской области.

На лекции всем посетителям расскажут, как живут эти птицы на Куликовом поле и сколько видов цапель можно здесь встретить.

Начнется лекция в 17:00. На нее можно взять детей старше 12 лет. Стоимость входного билета – 100 рублей. Узнать подробную информацию можно по телефону +7 (4872) 361-663.