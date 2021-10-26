В Тульской области судят боксера, избившего до смерти случайного прохожего

Бойцу профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Заседание по уголовному делу в отношении профессионального спортсмена Кирилла Слепченко проходит сегодня, 26 октября, в Щекинском районном суде Тульской области. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему и причинении смерти.

Напомним, по версии обвинения, 29 мая этого года пьяный боксер без видимых причин напал на проходящего мимо 49-летнего мужчину-инвалида. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Слепченко является бойцом профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship.

Спортсмену грозит до 15 лет лишения свободы.