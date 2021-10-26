Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 15:56

За убийство приятеля по пьянке житель Донского пойдет под суд

Следователи в Донском завершили расследование уголовного дела
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавший скончался на месте преступления

Пострадавший скончался на месте преступления

Фото: Алексей ФОКИН

Следователи в Донском завершили расследование уголовного дела по статье "Убийство".

Как установило следствие, 24 июля 2021 года приятели вместе выпивали. Во время застолья между ними возник конфликт, в пылу которого 37-летний обвиняемый ударил своего оппонента в грудь. Удар был такой силы, что пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Судебно-медицинские, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы, а также показания свидетелей вошли в доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.