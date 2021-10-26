За убийство приятеля по пьянке житель Донского пойдет под суд

Пострадавший скончался на месте преступления Фото: Алексей ФОКИН

Следователи в Донском завершили расследование уголовного дела по статье "Убийство".

Как установило следствие, 24 июля 2021 года приятели вместе выпивали. Во время застолья между ними возник конфликт, в пылу которого 37-летний обвиняемый ударил своего оппонента в грудь. Удар был такой силы, что пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Судебно-медицинские, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы, а также показания свидетелей вошли в доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.