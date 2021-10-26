Тульская область вошла в топ-20 регионов по числу вакансий для курьеров

В Тульской области чаще всего курьеров нанимают компании из отраслей «Информационных технологий» Фото: Алексей ФОКИН

Тульская область оказалась на 17 месте рейтинга регионов по числу вакансий для курьеров. Данные опубликовал крупный портал объявлений о работе. В общей сложности число курьерских вакансий, открытых осенью 2021 выросло в стране почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Тульской области чаще всего курьеров нанимают компании из отраслей «Информационных технологий» (76%), «ВЭД» (6%), «Розничная торговля» (5%), «Услуги для бизнеса» (1%), «Гостиницы и рестораны» (1%).

Средняя зарплата курьеров в Тульской области - чуть более 42 тысяч рублей.