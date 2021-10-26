Тульские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по рукопашному бою

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою. В них участвовали юноши и девушки, а само мероприятие было посвящено 80-й годовщине обороны Тулы в Великой Отечественной войне.

На соревнования приехали более 200 спортсменов из 15 регионов России. Тульские юноши и девушки заняли призовые места.

Так, 1 место завоевали Иван Мартинес, Диана Руднева, Елизавета Малыхина, Руслан Кайтазов, Игорь Чеканихин, Яков Дзюба и Ульянов Анатолий.

2 место у Ильи Субача, Алины Кайтазовой и Елизаветы Прокудиной.

Победители соревнований будут участвовать в первенстве России по рукопашному бою. Оно пройдет в феврале в Орле.